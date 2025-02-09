تحذير إسرائيلي جديد: كل من يتحرك جنوبا يعرض نفسه للخطر

توجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى سكان لبنان وخصوصا سكان الجنوب، قائلا: "تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق ولا يزال الجيش الإسرائيلي منتشراً في الميدان ولذلك يمنع الانتقال جنوبا".



وأضاف: "من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر. كل من يتحرك جنوباً يعرض نفسه للخطر".