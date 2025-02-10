هدوء حذر على الحدود الشمالية ... وبيان من عشيرة آل جعفر: تركنا الأمر للدولة لمعالجة الامور

تسود حالة من الهدوء الحذر على الحدود اللبنانية السورية الشمالية منذ مساء امس حتى اللحظة، ولم يسجل اي اطلاق نار وقذائف.



وفي حين عزز الجيش اللبناني انتشاره على المعابر غير الشرعية، اعطى اوامره بالرد الفوري على مصادر اطلاق النار في حال حصل باتجاه الاراضي اللبنانية.



من جهتها، اصدرت عشيرة آل جعفر بياناً حول آخر التطورات، اكدت فيه على العلاقات الاخوية بين الشعبين اللبناني والسوري، اضاف البيان: "لقد سحبنا شبابنا وهجرت عائلاتنا من منازلها تاركين الدولة والجيش معالجة الامور".