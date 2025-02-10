الجيش اللبناني استكمل انتشاره في رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان

استكمل الجيش اللبناني انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب منها الجيش الإسرائيلي وقام الجيش اللبناني بتسيير دوريات مؤللة على الطرقات وشرع بإزالة السواتر الترابية والردميات، وباشر بالتفيش عن القنابل والذخائر غير المنفجرة بين البيوت وعلى الطرقات.



ودعت بلديات البلدات الثلاث المواطنين للالتزام بتعاليم الجيش وعدم الدخول اليها الا بعد أن تصبح آمنة وخالية من المتفجرات.



