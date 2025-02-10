الجيش اللبناني يستكمل انتشاره في المنطقة الحدودية الشمالية للهرمل

يستكمل الجيش اللبناني اليوم انتشاره في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا، بعد انسحاب مقاتلي ابناء العشائر خلف الحدود التي ينتشر فيها الجيش.