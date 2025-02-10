فيديو يظهر حادثة الحمرا التي أدت الى مقتل شخص بعد محاولة سطو...

شهدت منطقة البريستول في الحمرا حادثة سطو قُتل بنتيجتها شخص وجرح آخر.



وفي التفاصيل، وصل شخصان على متن دراجة نارية الى المنطقة، ودخلا الى محل للصيرفة وسرقا حقيبة أموال.



وأثناء محاولتهما الهرب على متن الدراجة النارية، لاحقهما صاحب المحل ، وأطلق عليهما النار، فقتل الأول وأصيب الثاني بجروح بالغة نقل على إثرها الى مستشفى كليمنصو، كما نقل مطلق النار الى المستشفى بسبب تعرضه للضرب على رأسه.