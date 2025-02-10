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الجيش: عمليات دهم في بلدتي القصر - الهرمل والعصفورية
أمن وقضاء
2025-02-10 | 07:44
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الجيش: عمليات دهم في بلدتي القصر - الهرمل والعصفورية
في إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتي القصر- الهرمل والعصفورية - عكار، وضبطت كمية كبيرة من القذائف الصاروخية والرمانات اليدوية والأسلحة الحربية والذخائر.
أخبار لبنان
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