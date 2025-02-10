جواهر شريف عثمان غادرت ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: جواهر شريف عثمان (مواليد عام 2001، مكتومة القيد) التي غادرت بتاريخ 08-02-2025 منزل ذويها الكائن في محلة الأوزاعي إلى جهة مجهولة ولم تعد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها الاتصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 450897/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.