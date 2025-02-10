قوى الأمن تعمّم صورة ٣ نساء لإقدامهن على عمليات سرقة في بعلبك

حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة عدة قامت بها عصابة مؤلفة من مجموعة نساء مجهولات الهوية، وذلك ضمن مدينة بعلبك وخصوصا في محلة السوق التجاري.

وبتاريخ ٩-٢-٢٠٢٥، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها فصيلة بعلبك في وحدة الدرك الاقليمي، توافرت لها معلومات عن تنفيذ امرأة عملية سرقة ألبسة من داخل متجر في المحلة المذكورة.



وعلى الفور، توجهت دورية من مخفر بعلبك الى المكان المشار إليه، وتمكنت من توقيف ٣ نساء على متن سيارة نوع "مرسيدس" لون أبيض، تم ضبطها، وهن كل من اللبنانيات:



- م. ر. (مواليد عام ١٩٨٤)

- ش. ر. (مواليد عام ١٩٨٩)

- ر. ك. (مواليد عام ٢٠٠١).



وبتفتيشهن والسيارة عثر على الألبسة المسروقة، وكيس يحتوي على ٣٢٨ حبة كبتاغون. وباستماعهن، اعترفت (ش. ر.) بقيامها بعملية السرقة.



لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صور الموقوفات، طالبة من الذين وقعوا ضحية أعمالهن وتعرفوا اليهن، الحضور الى مخفر بعلبك او الاتصال على رقم الهاتف ٣٧٠٨٠٠-٠٨، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.