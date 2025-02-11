في ملف انفجار المرفأ...القاضي بيطار يستجوب عدداً إضافياً من الأشخاص

استكمالاً لمسار التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، يستجوب القاضي طارق بيطار عدداً إضافياً من الأشخاص، من بينهم العميد أسعد الطفيلي وغراسيا القزي من المجلس الأعلى للجمارك.