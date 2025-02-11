الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قائد الجيش استقبل لازارو ومسؤولا في البحرية الفرنسية

أمن وقضاء
2025-02-11 | 12:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قائد الجيش استقبل لازارو ومسؤولا في البحرية الفرنسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قائد الجيش استقبل لازارو ومسؤولا في البحرية الفرنسية

 استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل Lieutenant General Aroldo Lázaro على رأس وفد، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والتطورات على الحدود الجنوبية، والجهود المبذولة لتطبيق القرار 1701.

كما استقبل المحافظ البحري لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في البحرية الفرنسية الأميرال Christophe Lucas، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشَي البلدَين.
 
 
 
 


 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

استقبل

لازارو

ومسؤولا

البحرية

الفرنسية

LBCI التالي
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة جرد الطيب
في ملف انفجار المرفأ...القاضي بيطار يستجوب عدداً إضافياً من الأشخاص
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-02-05

هيئة المنافذ البرية والبحرية السورية تبرم عقدا جديدا مع شركة فرنسية لتشغيل ميناء اللاذقية

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-30

قائد الجيش بالإنابة استقبل وفدا أوروبيا

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-08

بري استقبل أورتاغوس والسفير الفرنسي: يجب أن تلزم الادارة الاميركية إسرائيل بتطبيق الـ1701 كاملا

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-22

المدير العام للدفاع المدني بالتكليف استقبل السفير الفرنسي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:22

"الريجي" ضبطت منتجات مزوّرة ومهرّبة في الضاحية الجنوبية

LBCI
أمن وقضاء
13:37

عصابة سرقة منازل توقفها شعبة المعلومات بالجرم المشهود في عكار

LBCI
أمن وقضاء
13:34

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة جرد الطيب

LBCI
أمن وقضاء
12:13

في ملف انفجار المرفأ...القاضي بيطار يستجوب عدداً إضافياً من الأشخاص

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
20:16

الأمم المتحدة: صور الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم والمعتقلين الفلسطينيين المطلق سراحهم "مؤلمة للغاية"

LBCI
أمن وقضاء
2025-01-30

شعبة المعلومات اوقفت مروج مخدرات في مناطق عكار وضبطت كمية منها

LBCI
خبر عاجل
2025-02-07

بعد اعتذار ناصر السعيدي عن عدم دخول الحكومة لتفضيله استلام حقيبة ضمن اختصاصه ستُستكمل المشاورات الليلة في محاولة للتوافق على الإسم الشيعي الخامس وفي حال الإتفاق يعود الرئيس المكلف غدا إلى بعبدا وقنوات التواصل مع بري كانت مفتوحة

LBCI
آخر الأخبار
09:02

الرئيس عون تسلَّم رسالة خطية من نظيره البيلاروسي نقلها إليه وزير خارجيته ماكسيم ريزينكوف وتضمَّنت دعوة لزيارة بيلاروسيا وتأكيدًا على الرغبة في تعزيز العلاقات بين البلدين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

اجتماع للمجلس الوزاريّ الاسرائيليّ المصغر لمناقشة قرار حماس... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

تسلّم وتسليم في وزارة الثقافة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

تسلّم وتسليم في وزارة الداخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

تسلّم وتسليم في وزارة الخارجية

LBCI
أخبار لبنان
14:00

للمرة الثانية منذ 23 سنة...لبنان على موعد مع ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

مراسم استقبال نواف سلام رئيسًا للحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

وزير الإعلام: لجنة صوغ البيان الوزاري ستبدأ عملها خلال أيام والبيان سيكون مقتضبًا ومباشرًا

LBCI
أخبار دولية
07:10

ترامب يتوعد حماس بـ"جحيم حقيقي" إذا لم تفرج عن كل الرهائن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:44

قرارات ترامب المثيرة للجدل مستمرة... وطالت الرياضيات المتحولات جنسيًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:58

دعمًا لاستقلالية قرارهم... الـLBCI لن تغطي أي لقاءات للوزراء مع الكتل النيابية والأحزاب

LBCI
أخبار لبنان
11:02

الصورة التذكارية للحكومة في قصر بعبدا

LBCI
خبر عاجل
20:53

نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لـ"عشرين 30": الوزير فادي مكّي هو شخص عالي الكفاءة ولديه خبرة في الخدمة العامة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اتفقا على تسميته والرئيس بري لم يعارض ذلك ومكي ليس حزبيا

LBCI
خبر عاجل
21:22

وزير الطاقة والمياه جو صدّي لـ"عشرين 30": أنا آتٍ لوضع خطة من أجل حلّ مستدام فالترقيع يكلّف أكثر من المستدام وأرفض أن أعد بموعد للـ24/24 لكن لديّ خطة وافكار يجب أن أدرسها

LBCI
خبر عاجل
11:52

تصحيح - تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وهي مؤلفة من ٥ وزراء وهم: ياسين جابر وطارق متري وغسان سلامة وفايز رسامني وجو عيسى الخوري

LBCI
خبر عاجل
17:47

وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان حماس التوقف عن إطلاق المختطفين يعد خرقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار وأصدرت تعليمات للجيش بأن يكون على أعلى درجات الاستعداد في غزة

LBCI
خبر عاجل
11:29

نواف سلام: في أوّل جلسة للحكومة اليوم أكدت على أهميّة الفصل التام بين العمل العام والخاص ومنعاً لأي التباس طلبت من الوزراء التفرغ الكامل لعملهم الوزاري والاستقالة من رئاسة او عضوية اية مجالس إدارة لشركات تجارية او مصارف

LBCI
حال الطقس
07:21

الثلوج على الـ ١٠٠٠ متر...والمنخفض الجوي مستمر حتى يوم الخميس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More