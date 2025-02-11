الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة جرد الطيب

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 11 /2 /2025، ما بين الساعة 15.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة جرد الطيبة - بعلبك".



