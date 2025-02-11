"الريجي" ضبطت منتجات مزوّرة ومهرّبة في الضاحية الجنوبية

دهم جهاز مكافحة التهريب بإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" مركزًا لتزوير التنباك المعسل، في جبل محسن وضبط فيه مصنوعات مزوّرة وصادرها.



كذلك ضبط الجهاز كميات كبيرة من المعسّل والتنباك العجمي المهرّب والمزوّر والسجائر والسجائر الإلكترونية المهرّبة في ضاحية بيروت الجنوبية، نتيجة عمليات دهم في الشياح وحيّ الجامعة وعلى طريق المطار.



وسُطِّرَت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.