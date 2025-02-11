قائد القطاع الغربي لليونيفيل التقى رئيس بلدية صور وجال في المدينة

التقى قائد القطاع الغربي الجديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) الجنرال نيكولا ماندوليسي رئيس بلدية صور رئيس اتحاد بلديات المنطقة المهندس حسن دبوق، في "جو من الود والتعاون الكبير. وقد وفرت هذه الزيارة فرصة هامة لتعزيز الروابط بين اليونيفيل والمجتمع المحلي".



وأشار بيان لليونيفيل الى أنه "بعد تبادل مثمر للآراء حول التحديات والفرص الرئيسية للمنطقة، رافق رئيس البلدية القائد في جولة بمدينة صور. وخلال الزيارة، أتيحت للقائد الفرصة للقاء المواطنين ومتابعة الواقع المحلي عن كثب".



ولفت الى أن "هذا الاجتماع يسلط الضوء على التزام اليونيفيل بالحفاظ على حوار مفتوح وبناء مع السلطات المحلية والسكان، بهدف المساهمة في إعادة الإعمار والاستقرار والأمن في المنطقة".