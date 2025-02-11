عملية دهم للجيش في بلدة أكروم - عكار... وهذا ما جرى ضبطه

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 11 /2 /2025، دهمت وحدة من الجيش عددا من المنازل في بلدة أكروم - عكار وضبطت كمية من الرمانات اليدوية والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.



وقد سلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.