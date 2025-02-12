توقيف شخص يروّج المخدّرات في صيدا ومحيطها

توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول نشاط شخص ينشط بعمليّات ترويج مواد مخدّرة في مدينة صيدا ومحيطها.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها هذه المفرزة، توصّلت الى تحديد هويّته، ويُدعى ر. أ. (من مواليد عام 1994، مكتوم القيد) حسب أقواله من خلال المتابعة الحثيثة، رصدته إحدى دوريات المفرزة في محلّة الكورنيش البحري – صيدا، حيث نصبت له كمينًا محكمًا أدّى إلى توقيفه.



وبتفتيشه عُثر معه على كميّة من المخدّرات: "كوكايين، كريستال ميث، كبتاغون، ماريجوانا وحشيشة الكيف".



وأودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص.