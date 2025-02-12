حلاوي اختتم التحقيقات بملف حساب الاستشارات بمصرف لبنان... وهذه القرارات التي اتخذها

اختتم قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي التحقيقات في ملف حساب الاستشارات في مصرف لبنان، بعد تسلمه ادعاءً إلحاقيا للنيابة العامة المالية بعد استماعه يوم الاربعاء الى كل من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والمحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني.وقرر حلاوي ترك الخوري مقابل كفالة قدرها مليار ليرة والتويني مقابل كفالة مليار ليرة ومليونين و٨٩ الف دولار. اما سلامة فقد ابقى عليه موقوفا.واتخذ حلاوي قرارا باحالة الملف الى النيابة العامة المالية للمطالعة بعد دفع الكفالة.