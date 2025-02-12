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بيروت
13
o
البقاع
6
o
الجنوب
12
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
13
o
متن
13
o
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تفجير ضخم في حولا (صورة)
أمن وقضاء
2025-02-12 | 10:33
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تفجير ضخم في حولا (صورة)
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