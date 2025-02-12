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قوى الامن: توقيف فلسطيني سرق أموالاً من منزل في صيدا وإستعادة المبلغ
أمن وقضاء
2025-02-12 | 11:19
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قوى الامن: توقيف فلسطيني سرق أموالاً من منزل في صيدا وإستعادة المبلغ
صدر عن المديريّـة العـامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّة البلاغ التّالي: "بتاريخ 30-01-2025، ادّعى مواطنٌ أنَّ مجهولاً دخل منزله الكائن في صيدا بواسطة الكسر والخلع وسرق من داخله مبلغًا ماليًا.
على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة السّارق وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته، ويدعى ب. ق. (من مواليد عام ۱۹۸٦، فلسطيني) ملقّب بـ "أسد صيدا".
بتاريخ 04-02-2025 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة بكمينٍ محكمٍ في صيدا. وبتفتيشه، ضبط بحوزته المبلغ المالي المسروق.
بالتّحقيق معه اعترف، بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عمليّة السّرقة من داخل المنزل المذكور. كما اعترف بمحاولة سرقة منزل آخر في المنطقة ذاتها.
أعيد المبلغ المالي إلى صاحبه، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص".
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