توقيف قاطع أشجار في الشّويفات

توافرت معلومات لدى فصيلة الشّويفات في وحدة الدّرك الإقليمي حول إقدام المدعو – ف. ق. (مواليد عام ١٩٦٦، لبناني) على قطع أشجار في محيط مبنى المهنيّة في مدينة الشّويفات.



وتمّ استدعائه إلى مركز الفصيلة المذكورة، حيث اعترف بما نُسِبَ إليه، وأفاد أنّه قام بقطع الأشجار بناءً على طلب شخص يدعى: (ن. س.)



وباستماع الأخير، أفاد بأنّه طلب من (ف. ق.) تقليم الأشجار وإزالة الأغصان اليابسة ولم يطلب منه قطع أي شجرة.



كما تبيّن أن (ف. ق.) قد باع الناتج من الأشجار المقطوعة من دون إعلام (ن. س.) بذلك.



وتمّ تنظيم محضر ضبط بقطع ٣١ شجرة حرجيّة من قِبَل مأمور الأحراج بحق (ف. ق.) الذي أوقِف بناءً على إشارة القضاء المختص.