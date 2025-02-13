قوى الأمن تنعي شهيدها الرقيب أول خليل فياض

نعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شهيدها الرقيب خليل علي فياض الذي استُشهد مُتأثّرًا بجروحه التي أُصيب بها، جراء إطلاق العدو الإسرائيلي النار على بلدة عيترون بتاريخ 26-01-2025.



إليكم نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:



– الرتبة والاسم والشهرة: الرقيب خليل فياض

– تاريخ الولادة ومكانها: 08-03-1995، بنت جبيل

– الوضع العائلي: عازب

– دخل السلك بتاريخ 11-12-2015، ورُقِّيَ إلى رتبة دركي بتاريخ 31-03-2016، وإلى رتبة عريف بتاريخ 25-12-2019، ثمّ إلى رتبة رقيب بتاريخ 15-07-2022

– رُقِّيَ إلى رتبة رقيب أوّل بعد الاستشهاد.

خدم في: شعبة المعلومات.

- مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى – ميدالية الأمن الدّاخلي- ميداليّة الجدارة – الميداليّة العسكريّة – وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرابعة.



- مُنح التنويهات التّالية: 7 تنويهات صادرة عن المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي. وتنويه خطّي مع مكافأة ماليّة، صادر عن المُدير العام لقوى الأمن الدّاخلي.