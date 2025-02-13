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توقيف شخص انتحل صفة رسمية وسرق منازل ضحاياه

أمن وقضاء
2025-02-13 | 13:28
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توقيف شخص انتحل صفة رسمية وسرق منازل ضحاياه
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توقيف شخص انتحل صفة رسمية وسرق منازل ضحاياه

حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة بطريقة احتياليّة في عددٍ من المناطق والقرى الجنوبية، من قِبَل شخص مجهول كان ينتحل صفة موظف في مجلس الجنوب ويوهم الضحايا أنّه مكلّف بمسح الأضرار الناتجة عن الحرب.

وعلى الأثر، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّته، ويدعى: و. م. (مواليد عام ١٩٩١، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة وسلب.

وبتاريخ ٦-٢-٢٠٢٥، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمينٍ في بلدة معروب أسفر عن توقيفه. وبتفتيشه، ضُبِط بحوزته كميّة من حشيشة الكيف.

وبالتّحقيق معه، أنكر في البداية ضلوعه بما نُسِبَ إليه، وبعد مواجهته بالأدلّة التي تُثبِت تورّطه، عاد واعترف بالسرقة بطريقة احتيالية من منازل في بلدات جنوبية بعد دخولها منتحلا صفة موظف في مجلس الجنوب، وأنّه مكلّف بمسح أضرار الحرب، وذلك بمساعدة شقيقه. كما اعترف بتعاطي المخدّرات، بحسب ما أفادت المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف شقيقه.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

توقيف

سرقة

الجنوب

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