موضبة بحرفية عالية... ضبط كمية من المخدرات في المطار

علمت الـLBCI، أن جمارك المطار - دائرة المسافرين والسوق الحرة، ضبطت كمية من المخدرات مع مسافر من التابعية النيجيرية كان قادما الليلة الماضية على متن الطيران الاثيوبي ET 406.



ولفتت المعلومات الى أن المخدرات كانت موضوعة بحرفية عالية الدقة بشكل حزام داخلي ملفوف على أطراف الحقيبة الداخلية بشكل مخفي بوزن قائم بلغ ٣ كلغ من الكوكايين.