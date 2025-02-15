الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليلة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 15 / 2 / 2025، ما بين الساعة 9.30 والساعة 13.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليلة - صور".