الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 15/2/2025، ما بين الساعة 10.45 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون".