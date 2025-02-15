الجيش ينفذ سلسلة مهمات لملاحقة المتورطين في التعديات الأخيرة

على أثر تعدي محتجين على موكب من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل وعناصر من الجيش وتسببهم في وقوع إصابات، نفذ الجيش بتاريخي 14 و2025/2/15 سلسلة عمليات أمنية ومهمات حفظ أمن في إطار ملاحقة المتورطين في تلك التعديات.



وفي هذا السياق، تم توقيف عدد من المتورطين، ويجري التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص.



وجددت قيادة الجيش تحذيرها للمواطنين من ارتكاب أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، مشددةً على ضرورة الالتزام بالتعبير السلمي عن الرأي.



وأكدت أنها لن تتهاون مع أي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي.