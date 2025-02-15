سفارة مصر في بيروت تدين الإعتداء على قافلة تابعة للـ"يونيفيل"

أعربت سفارة جمهورية مصر العربية في بيروت عن إدانتها لواقعة الاعتداء على قافلة تابعة للقوات الأممية في لبنان "يونيفيل"، مؤكدةً على تضامن مصر مع قيادة وأفراد اليونيفيل في مواجهة أي اعتداء عليها.



وأشادت السفارة بموقف وجهود الدولة اللبنانية التي سارعت بتعقب مرتكبي هذا العمل الإجرامي وإخضاعهم للعدالة.

