مركز عمليات طوارىء الصحة: شهيدان في الغارة على عربصاليم وشهيد في عين قانا

أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارة الإسرائيلية على سيارة في عربصاليم أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة خمسة أشخاص بجروح من بينهم طفلان.وسقط شهيد في انهيار مبنى اليوم في بلدة عين قانا كان استهدفه الجيش الإسرائيلي بغارة في وقت سابق.