الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الاسرائيلي يشق طريقا في شمال كفرشوبا

تقوم قوات الجيش الاسرائيلي بشق طريق في حرج سدانة في شمال كفرشوبا، في اتجاه كفرحمام والهبارية.



هذا وتقدمت قوة إسرائيلية نحو تلة سدانة في كفرشوبا وتمركزت بدبابتي ميركافا على بعد امتار من تمركز الجيش اللبناني، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.