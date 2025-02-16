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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة
أمن وقضاء
2025-02-16 | 03:37
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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 16 / 2 / 2025، ما بين الساعة 10.15 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون".
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