الجيش: إجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات، بتواريخ 17، 21 و25 / 2 / 2025، اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 20.00 من كل يوم، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة".