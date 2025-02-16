إسرائيل تواصل خروقاتها في الجنوب... وهذا ما حصل في حولا

الجيش يُوضح ما حصل خلال الاعتصام على طريق مطار رفيق الحريري والذي أدى إلى إصابة ٢٣ عسكريًّا

الجيش يُوضح ما حصل خلال الاعتصام على طريق مطار رفيق الحريري والذي أدى إلى إصابة ٢٣ عسكريًّا

الجيش: لعدم توجُّه المواطنين إلى المناطق الجنوبية التي لم يستكمَل الانتشار فيها