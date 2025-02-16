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الجيش يُوضح ما حصل خلال الاعتصام على طريق مطار رفيق الحريري والذي أدى إلى إصابة ٢٣ عسكريًّا

أمن وقضاء
2025-02-16 | 09:00
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الجيش يُوضح ما حصل خلال الاعتصام على طريق مطار رفيق الحريري والذي أدى إلى إصابة ٢٣ عسكريًّا
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الجيش يُوضح ما حصل خلال الاعتصام على طريق مطار رفيق الحريري والذي أدى إلى إصابة ٢٣ عسكريًّا

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

توضيحًا لما يُتداول عبر وسائل الإعلام من تدخل الجيش خلال الاعتصام على طريق مطار رفيق الحريري الدولي، تؤكّد قيادة الجيش أنّه تم التنسيق مسبقًا مع منظمي الاعتصام لناحية الالتزام بالتعبير السلمي عن الرأي، وعدم قطع الطريق المؤدية إلى المطار، غير أن عددًا من المحتجين عمد لاحقًا إلى قطع الطريق والتعرض لعناصر الوحدات العسكرية المولجة حفظ الأمن، والتعدي على آلياتها، ما أدى إلى إصابة ٢٣ عسكريًّا، بينهم ٣ ضباط، بجروح مختلفة، ما اضطر هذه الوحدات إلى التدخل لمنع التعدي على عناصرها وفتح الطريق.

لقد جاء تدخل الجيش تطبيقًا لقرار السلطة السياسية بهدف منع إقفال الطرقات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة، ولضمان سير المرافق العامة والحفاظ على أمن المسافرين وسلامتهم، حفظًا على الأمن والاستقرار.

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