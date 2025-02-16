إندلاع حريق كبير في مولد كهربائي على طريق الميناء - طرابلس فوق نادي "بروفتنس"

اندلع حريق كبير في مولد كهربائي على طريق الميناء - طرابلس فوق نادي "بروفتنس".



وامتدت النيران إلى خزان المازوت المجاور وغرفة الكهرباء في الموقع، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان ووصولها إلى المبنى السكني القريب، متسببةً بحالات اختناق بين السكان.



وهرعت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني، بمساندة فرق الإسعاف من جهاز الطوارىء، إلى مكان الحادث.



وتعمل الفرق حاليًا على إخماد النيران القوية وإجلاء السكان لضمان سلامتهم.