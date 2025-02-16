الدفاع المدني: سحب جريحين من بلدة حولا وسط تحديات ميدانية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصرها نقلوا عند الساعة ١٣:٥٠ من بعد ظهر اليوم ١٦-٠٢-٢٠٢٥ جريحين إلى مستشفى تبنين الحكومي، بعدما أصيبا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين في بلدة حولا.



وقد واجه عناصر الدفاع المدني تحديات ميدانية خلال تنفيذ المهمة، حيث اضطروا إلى دخول المنطقة سيرًا على الأقدام لبلوغ موقع المصابين، بسبب عدم سماح الجيش الإسرائيلي بدخول آليات الإسعاف. ورغم هذه الظروف الصعبة، تمكن العناصر من إنقاذ الجريحين وتأمين وصولهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.