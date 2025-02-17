استهداف سيارة عند الملعب البلدي في صيدا

استهدفت مسيرة اسرائيلية سيارة قرب الملعب البلدي في صيدا.



وأفادت معلومات للـLBCI، بأن السيارة المستهدفة من نوع هيونداي النترا لون جردوني وصنع ٢٠١٨.



الى ذلك، أفاد مصدر أمنيّ للـLBCI، بأن المستهدف هو محمد شاهين عضو قياديّ عسكريّ مركزيّ في حركة "حماس".