قوى الأمن عممت أوصاف جثة رجل مجهول الهوية عثر عليه في ميناء الصيادين - بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "بتاريخ 17-02-2025، عثر في ميناء الصيادين/المنارة - بيروت على جثة رجل مجهول الهوية، لم يحضر أحد للسؤال عنها."



وأشارت إلى أنه "تبين من خلال كشف الطبيب الشرعي أن الوفاة طبيعية. والأوصاف: جثة رجل في العقد الرابع من العمر، طوله /170/ سنتمترًا تقريبًا، متوسط البنية، حنطي البشرة، أصلع جزئيًا وأشيب باقي الشعر."



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو من لديهم أي معلومات عنه الاتصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 771962-01 تمهيدًا لاستلام الجثة.