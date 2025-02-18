القاصر أسماء عبد الرحمن الحاج علي مفقودة...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: أسماء عبد الرحمن الحاج علي (من مواليد عام 2010، سورية)، التي غادرت بتاريخ 3-2-2025، منزل ذويها الكائن في بلدة عين كسور – قضاء عاليه، ولم تَعد لغاية تاريخه.



وطلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة على أحد الرقمَين: 921115-05 أو 922173-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.