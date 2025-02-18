توقيف شخصَين وضبط كميّة مختلفة من المواد المخدّرة على متن سيّارة عند حاجز ضهر البيدر

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي:



ضمن إطار مكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدّرات على مختلف الأراضي اللّبنانيّة وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر بتاريخ 14-2-2025، بسيّارة من نوع "شيفروليه سونيك" لون أسود، متوجّهة إلى بيروت، وعلى متنها كلٌّ من:



– م. ش. (من مواليد عام 1960، لبناني الجنسيّة).



– أ. ط. (من مواليد عام 1965، لبنانية الجنسيّة). زوجته



بتفتيشهما والسّيّارة، ضُبِطَ كميّةٌ كبيرةٌ من المخدّرات مخبّأة بطريقة احترافية في جانبي الصّندوق الخلفي، موضّبة ومعدّة للتّرويج، وهي على الشّكل التّالي:



/5,520/ كلغ من مادّة حشيشة الكيف.

/350/ غرامًا من مادّة الماريجوانا

/181/ غرامًا من الكوكايين مقسّمة في علبٍ بلاستيكيةٍ ومغلفاتٍ شفّافة.

مسدّس حربي عيار 6 ملم.



تم تسليم الموقوفَين والسّيّارة والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص.



