قوى الأمن: توقيف سارق 3 سيارات في الضبية

بتاريخ 8-2-2025، ادعى أحد المواطنين ضد مجهول بجرم سرقة ثلاث سيارات من أمام محله المعد للحدادة والبويا في الضبية.



وعلى أثر ذلك، باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لكشف الفاعلين وتوقيفهم.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية منفذ عملية السرقة، ويدعى: م. ح. (مواليد عام ۱۹۸۹، سوري)، وهو من أصحاب السوابق بجرم سرقة.



وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.



وبتاريخ 14-2-2025، ومن خلال المتابعة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في الضبية.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على سرقة السيارات الثلاث من أمام محل المدعي - كونه قد عمل لدى الأخير فترة من الزمن ويعلم كيفية فتح أبواب المحل ومكان وضع مفاتيح السيارات - وأنه سلم السيارات لشخص كان قد تعرف عليه سابقًا في السجن ووعده بإعطائه حصته بعد تصريف السيارات.



وقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.



والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.