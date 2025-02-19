سرقة وتقطيع خطوط الهاتف على طريق المحتقرة - دير المخلص... ومناشدة للقوى الأمنية

أقدم مجهولون ليل أمس الاول على تقطيع وسرقة خطوط الهاتف على طريق دير المخلص - المحتقرة - دير راهبات سيدة البشارة للراهبات المخلصيات، بالقرب من بلدة جون في اقليم الخروب، ما أدى الى انقطاع خطوط الهاتف والانترنت التابعة لمؤسسة "أوجيرو" والتي تغذي بلدة المحتقرة وثانوية دير سيدة البشارة والدير، بالأضافة الى دير السيدة (الإبتداء).



وحضرت الأجهزة الأمنية وباشرت تحقيقاتها، وقد أبدت الرئيسة العامة للراهبات المخلصيات الأم تيريز روكز "أسفها الشديد لهذا العمل المخل بالأمن في المنطقة".



واكدت انها "تضع هذه الحادثة في عهدة الدولة والقوى الأمنية اللبنانية المسؤولة عن أمن البلاد والعباد".



من جهته، استنكر مختار المحتقرة جوزف فارس الحادثة، داعيًا القوى الأمنية الى "الإسراع في كشف الفاعلين لوضع حد لهذا الفلتان، ومعاقبة كل من يحاول تعكير الإستقرار والسلم الأهلي".