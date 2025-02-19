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مواكبةً للمنخفض الجوي "آدم"... إرشادات من الدفاع المدني
أمن وقضاء
2025-02-19 | 05:01
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مواكبةً للمنخفض الجوي "آدم"... إرشادات من الدفاع المدني
تواكب المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرات مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان بشأن المنخفض الجوي القطبي "آدم" (Adam) المتوقع أن يبدأ تأثيره على لبنان اعتبارًا من مساء اليوم الأربعاء 19 شباط 2025، ويستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل. وقد رفعت الجهوزية في كافة المراكز المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، بناءً على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، لضمان سرعة الإستجابة لأي طارىء.
وفي هذا الإطار، ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بالاحتياطات الواجب اتخاذها درءًا للمخاطر المحتملة الناتجة عن هذا المنخفض، ودعت إلى التقيد بالإرشادات الوقائية التالية للحفاظ على سلامة الجميع.
إرشادات خاصة بالمقيمين في المناطق الجبلية:
-
متابعة نشرات الأحوال الجوية عبر وسائل الإعلام.
-
التأكد من تموين المنزل بالمواد الغذائية والمياه والأدوية الضرورية.
-
تأمين وسائل التدفئة مثل المازوت أو الحطب.
-
عدم مغادرة المنزل إلا عند الضرورة القصوى خلال المنخفض.
-
عدم ترك وسائل التدفئة على نظام اللهب المكشوف مشتعلة عند النوم أو ترك المنزل.
إرشادات للسلامة العامة خلال التنقل على الطرقات أثناء المنخفض الجوي:
-
تجنب التوجه إلى المناطق الجبلية إلا عند الضرورة القصوى.
أولًا: قبل القيادة:
-
إجراء فحص شامل للسيارة والتأكد من صلاحية الإطارات.
-
الامتناع عن القيادة بعد تناول المشروبات الكحولية.
ثانيًا: أثناء القيادة:
-
تجنب القيادة بسرعة أو بتهور.
-
الالتزام بقوانين السير والتقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني.
ثالثًا: قبل القيادة على الطرقات في المناطق الجبلية ضرورة التأكد من:
-
توفر السلاسل المعدنية لإطارات السيارة وسلامة الإطار الاحتياطي والرافعة.
-
وضع مادة مضادة للتجمد (Antigel) في مبرد السيارة (Radiateur).
-
توفُّر الأدوية التي تتناولها بانتظام (ضغط، قلب، وغيرها).
-
وجود بطارية يد جافة ، رفش صغير قابل للطي،حقيبة إسعافات أولية، جهاز هاتف خلوي مع شاحن يعمل على بطارية السيارة، كمية كافية من الوقود في خزان السيارة.
رابعًا: أثناء القيادة على الطرقات الجبلية:
-
متابعة نشرة الأحوال الجوية عبر وسائل الإعلام.
-
في حال الاضطرار للتجول، تأكد من فحص سيارتك وتزويدها بسلاسل معدنية ودواليب احتياطية وطعام ومياه وأدوية.
-
لا تشغل جهاز التدفئة إذا بدأ الثلج يغمر السيارة.
-
أركن سيارتك إلى يمين الطريق إذا لم تتمكن من المتابعة.
-
في حالة تعطل السيارة، توقف على جانب الطريق وأرسل تفاصيل موقعك للنجدة (حدد موقعك عبر الخلوي وارشد المنقذين إليك وزودهم برقم هاتفك وتفاصيل العنوان).
-
أثناء السير، استمع إلى إرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني، ولا تقم بتجاوز السيارات المتوقفة لئلا تنزلق وتقفل الطريق.
عند التجول على السواحل، الانتباه أيضًا من:
-
عدم التواجد بالقرب من مكسر الأمواج.
-
عدم التواجد بالقرب من الألواح الإعلانية.
-
عدم محاولة المرور على طرقات مغمورة بالمياه.
أسس التعامل مع وسائل التدفئة:
-
الحراقات (Chaudière): يجب تنظيفها بانتظام، خاصة البخاخات. وعند تركيبها، يجب الفصل بينها وبين خزانات المازوت ووضعها في غرف منفصلة.
-
المدفأة الكهربائية: التأكد من سلامة الإمدادات الكهربائية الخاصة بها.
-
الغاز: التأكد من أن خرطوم الغاز سليم وخالٍ من التشققات، ويفضل استبداله سنويًا.
-
الفحم: التأكد من اشتعال الفحم بشكل كامل قبل إدخاله إلى الغرفة، وتهوئة المكان بشكل دوري.
ضرورة الإنتباه إلى :
-
إبعاد أي مواد قابلة للاحتراق من أمام وسائل التدفئة ذات الحرارة المكشوفة (مثل الستائر والأغطية).
-
تهوئة المنازل باستمرار، خاصة عند استخدام الفحم أو الحطب أو الغاز.
-
عدم وضع الثياب بالقرب من أجهزة التدفئة لتجفيفها.
إرشادات متعلقة بالكهرباء:
-
في حال حدوث عطل في قاطع الكهرباء (Disjoncteur)، يجب معرفة السبب قبل استبداله.
-
تجنب استخدام العديد من الأجهزة الكهربائية (مثل المكواة) على مأخذ الكهرباء نفسه في الوقت ذاته.
-
يجب إيقاف الأجهزة الكهربائية عند الانتهاء من استخدامها.
وأخيرًا، ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارىء ١٢٥ للتبليغ عن اي طارىء وعدم التردد في زيارة صفحتنا الرسمية على الإنترنت عبر الرابط: www.civildefense.gov.lb.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
للمنخفض
الجوي
"آدم"...
إرشادات
الدفاع
المدني
التالي
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