الجيش: تمارين تدريبية في وطى الجوز

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أنّ "إحدى وحداتها ستقوم بإجراء تمارين تدريبية في منطـقة وطى الجوز، في تواريخ 20، 21، 22 و26 /2 /2025، اعتبارًا من الثامنة صباحًا ولغاية الثامنة مساء، من كل يوم، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".