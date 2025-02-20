غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: آية إبراهيم بداح (من مواليد عام 2006، لبنانيّة) التي غادرت، بتاريخ 17-2-2025، منزل ذويها الكائن في محلّة حارة حريك - الضاحية الجنوبية، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة حارة حريك في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 541501 -01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.