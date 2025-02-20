نفذ أكثر من ٣٠ عملية سلب ونشل في بيروت... وشعبة المعلومات أوقفته

بعد حصول عمليات سلب ونشل طالت عددا كبيرا من المواطنين في مناطق مختلفة من محافظة بيروت من قبل شخصَيْن مجهولَيْن يستقلّان درّاجة آلية، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الميدانية في أماكن حصول هذه العمليات لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.



وبنتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت شعبة المعلومات الى تحديد هوية أفراد العصابة التي تنشط في مناطق: الأشرفية، الجميزة، كورنيش النهر، الروشة، الرملة البيضاء، وسط بيروت، ومار الياس، حيث يتناوب أفرادها على تنفيذ جرائمهم.



وبتاريخ 18-02-2025، وبعد عملية رصد، تمكنت احدى دورياتها من تحديد مكان تواجد أحد افراد العصابة في محلة الرحاب - الضاحية، ويدعى:أ. ح. (مواليد عام 1989، فلسطيني) من أصحاب السوابق بقضايا سلب وسرقة، ويعتبر من الأشخاص الخطرين وقامت بتوقيفه.



وبالتحقيق معه، اعترف بتنفيذه أكثر من 30 عملية نشل وسلب بقوة السلاح منذ نحو أربعة أشهر لغاية تاريخ توقيفه، بالاشتراك مع آخرين (العمل جارٍ لتوقيفهم)، في محلة الروشة، الرملة البيضاء، المدينة الرياضية، مار الياس، والأشرفية. وأجري المقتضى القانوني بحقه، والتحقيق لا يزال مستمرًّا.

وبناء على إشارة القضاء المُختصّ، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، طالبة من الذين وقعوا ضحيّة اعماله وتعرفوا إليه التوجه الى فرع معلومات بيروت الكائن في ثكنة اميل الحلو، والاتصال على الرقم 307728-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.