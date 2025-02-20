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بحثٌ في اوضاع الجيش بين قائد الجيش بالنيابة وريزا

أمن وقضاء
2025-02-20 | 08:54
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بحثٌ في اوضاع الجيش بين قائد الجيش بالنيابة وريزا
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بحثٌ في اوضاع الجيش بين قائد الجيش بالنيابة وريزا

بحث قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة  مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، في مجالات التعاون التي تهم الجيش. واستقبل النائب أحمد رستم وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
 
 

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