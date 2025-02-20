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وزير الدفاع أصدر قراراً بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة إعتباراً من 22/02/2025 حتى تاريخ 25/02/2025

أمن وقضاء
2025-02-20 | 09:55
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وزير الدفاع أصدر قراراً بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة إعتباراً من 22/02/2025 حتى تاريخ 25/02/2025
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وزير الدفاع أصدر قراراً بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة إعتباراً من 22/02/2025 حتى تاريخ 25/02/2025

أصدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قراراً "بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية إعتباراً من 22/02/2025 الساعة صفر حتى تاريخ 25/02/2025 الساعة صفر.

يُستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:
أ - تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.
ب - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية، عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
ج - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الأجنبية.

 وكل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري."

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تراخيص

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إعتباراً

22/02/2025

تاريخ

25/02/2025

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