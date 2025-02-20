الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
وثائقيات
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الدفاع أصدر قراراً بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة إعتباراً من 22/02/2025 حتى تاريخ 25/02/2025
أمن وقضاء
2025-02-20 | 09:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الدفاع أصدر قراراً بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة إعتباراً من 22/02/2025 حتى تاريخ 25/02/2025
أصدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قراراً "بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية إعتباراً من 22/02/2025 الساعة صفر حتى تاريخ 25/02/2025 الساعة صفر.
يُستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:
أ - تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.
ب - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية، عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
ج - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الأجنبية.
وكل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري."
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الدفاع
قراراً
بتجميد
مفعول
تراخيص
الأسلحة
إعتباراً
22/02/2025
تاريخ
25/02/2025
التالي
مرجع أمني لـ"الجمهورية": لا خَوف على الأمن الداخلي
الجيش: تمارين تدريبية في وطى الجوز
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-02-18
أسرار الصحف 19-02-2025
اسرار
2025-02-18
أسرار الصحف 19-02-2025
0
أخبار لبنان
2025-02-17
مقدّمة النشرة المسائيّة 17-02-2025
أخبار لبنان
2025-02-17
مقدّمة النشرة المسائيّة 17-02-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-15
مقدمة النشرة المسائية 15-02-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-15
مقدمة النشرة المسائية 15-02-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-14
مقدمة النشرة المسائية 14-02-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-14
مقدمة النشرة المسائية 14-02-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:09
الدفاع المدني: إنتشال أشلاء شهيد في بلدة الخيام
أمن وقضاء
12:09
الدفاع المدني: إنتشال أشلاء شهيد في بلدة الخيام
0
أمن وقضاء
11:39
على خلفية الإختلاسات في ملف شركة أوبتيموم... القاضية عون تدعي على سلامة ومنصوري
أمن وقضاء
11:39
على خلفية الإختلاسات في ملف شركة أوبتيموم... القاضية عون تدعي على سلامة ومنصوري
0
أمن وقضاء
11:17
يوزعون ويروجون المخدرات... ومكتب مكافحة المخدرات يوقفهم ويضبط كمية منها
أمن وقضاء
11:17
يوزعون ويروجون المخدرات... ومكتب مكافحة المخدرات يوقفهم ويضبط كمية منها
0
أمن وقضاء
08:54
بحثٌ في اوضاع الجيش بين قائد الجيش بالنيابة وريزا
أمن وقضاء
08:54
بحثٌ في اوضاع الجيش بين قائد الجيش بالنيابة وريزا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-02-18
84 عاماً من الحب... زوجان برازيليان يحققان رقماً قياسياً في موسوعة غينيس
منوعات
2025-02-18
84 عاماً من الحب... زوجان برازيليان يحققان رقماً قياسياً في موسوعة غينيس
0
أمن وقضاء
2025-02-02
عملية سلب إمرأة في الكسليك
أمن وقضاء
2025-02-02
عملية سلب إمرأة في الكسليك
0
حال الطقس
2025-02-13
المنخفض الجوي ينكفئ ليلًا... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-02-13
المنخفض الجوي ينكفئ ليلًا... هذه تفاصيل الطقس
0
خبر عاجل
2025-02-15
وزير الداخلية أحمد الحجار: الاعتداء على قوّات "اليونيفيل" يعتبر جريمة وستتم الملاحقة بكل جدية لتوقيف الفاعلين ولدينا فوق الـ25 موقوفاً
خبر عاجل
2025-02-15
وزير الداخلية أحمد الحجار: الاعتداء على قوّات "اليونيفيل" يعتبر جريمة وستتم الملاحقة بكل جدية لتوقيف الفاعلين ولدينا فوق الـ25 موقوفاً
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:02
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك: الحياد هو في أساس قيام الدولة اللبنانيّة
أخبار لبنان
08:02
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك: الحياد هو في أساس قيام الدولة اللبنانيّة
0
اقتصاد
07:19
البستاني يقدم إقتراح قانون لاسترجاع المودعين أموالهم
اقتصاد
07:19
البستاني يقدم إقتراح قانون لاسترجاع المودعين أموالهم
0
أخبار دولية
07:01
حماس تسلّم إسرائيل جثث 4 رهائن... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
07:01
حماس تسلّم إسرائيل جثث 4 رهائن... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:00
"المستقبل" لن يشارك في تشييع نصرالله وصفي الدين... هذا ما قاله عبد السلام موسى للـLBCI
أخبار لبنان
07:00
"المستقبل" لن يشارك في تشييع نصرالله وصفي الدين... هذا ما قاله عبد السلام موسى للـLBCI
0
أخبار لبنان
06:54
اجتماع في السراي لمناقشة الأضرارِ الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وإعادة الإعمار...
أخبار لبنان
06:54
اجتماع في السراي لمناقشة الأضرارِ الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وإعادة الإعمار...
0
أخبار دولية
13:32
لكتّاب الروايات والسيناريوهات…جائزة سعودية جديدة بانتظاركم!
أخبار دولية
13:32
لكتّاب الروايات والسيناريوهات…جائزة سعودية جديدة بانتظاركم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اتفاقية تعاون بين نقابة صيادلة لبنان وشركة OMT
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اتفاقية تعاون بين نقابة صيادلة لبنان وشركة OMT
0
أخبار دولية
13:30
مصير أوكرانيا يُبحث من دون الأوكرانيين في الرياض... وترامب لزيلينسكي: 4 % من شعبك يؤيدك
أخبار دولية
13:30
مصير أوكرانيا يُبحث من دون الأوكرانيين في الرياض... وترامب لزيلينسكي: 4 % من شعبك يؤيدك
0
أخبار دولية
13:30
لزيارة امير قطر طهران دلالاتٌ اقليميةٌ كبيرة
أخبار دولية
13:30
لزيارة امير قطر طهران دلالاتٌ اقليميةٌ كبيرة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:06
إرشادات للالتزام بها في التشييع الأحد
أخبار لبنان
15:06
إرشادات للالتزام بها في التشييع الأحد
2
خبر عاجل
04:17
تعديل مواعيد بعض رحلات طيران الشرق الأوسط يوم الأحد
خبر عاجل
04:17
تعديل مواعيد بعض رحلات طيران الشرق الأوسط يوم الأحد
3
أمن وقضاء
09:55
وزير الدفاع أصدر قراراً بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة إعتباراً من 22/02/2025 حتى تاريخ 25/02/2025
أمن وقضاء
09:55
وزير الدفاع أصدر قراراً بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة إعتباراً من 22/02/2025 حتى تاريخ 25/02/2025
4
أخبار لبنان
00:06
طرقات مقطوعة بالثلوج...
أخبار لبنان
00:06
طرقات مقطوعة بالثلوج...
5
أخبار لبنان
06:41
المنخفض الجوي يتحول الى قطبي بدءاً من السبت...
أخبار لبنان
06:41
المنخفض الجوي يتحول الى قطبي بدءاً من السبت...
6
آخر الأخبار
09:46
مصادر وزارية للـLBCI: التقييمات الجديدة غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر بلغت ١٤ مليار دولار إضافة إلى ١٢ مليار دولار تحت مسمى احتياجات
آخر الأخبار
09:46
مصادر وزارية للـLBCI: التقييمات الجديدة غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر بلغت ١٤ مليار دولار إضافة إلى ١٢ مليار دولار تحت مسمى احتياجات
7
أخبار دولية
02:57
حماس تعرض 4 نعوش على منصة قبيل تسليم جثث الرهائن (صورة)
أخبار دولية
02:57
حماس تعرض 4 نعوش على منصة قبيل تسليم جثث الرهائن (صورة)
8
صحف اليوم
00:12
هذا هو موقف "حزب الله" من إبقاء إسرائيل على احتلالها للنقاط الخمس (الجمهورية)
صحف اليوم
00:12
هذا هو موقف "حزب الله" من إبقاء إسرائيل على احتلالها للنقاط الخمس (الجمهورية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More