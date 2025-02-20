يوزعون ويروجون المخدرات... ومكتب مكافحة المخدرات يوقفهم ويضبط كمية منها

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تهريب المخدرات وتوقيفهم، ومكافحة تلك الآفة على كافة الاراضي اللبنانية، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي حول قيام أحد الأشخاص بتوزيع المخدرات على المروجين في بيروت وجبل لبنان.



وبنتيجة المتابعة، تبين أنه يدعى:

ت. ج. (مواليد عام 1989، لبناني) من أصحاب السوابق، ومطلوب بجرم تجارة مخدرات.



وبعد رصد ومتابعة دقيقة، قامت قوة من المكتب المذكور بمداهمته في منزله في قرية عانوت-الشوف.



وبتفتيشه، ومكان إقامته، وسيارته، تم ضبط الكمية التالية من المخدرات:

/11/ مغلف نايلون تحتوي على مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /275/غ.

/9/ مغلفات نايلون تحتوي على مادة الماريجوانا زنتها حوالي /73/غ.

/18/ طبة كوكايين زنتها /69/غ.

/19/ حبة ترامادول

/61/ حبة كبتاغون

حنجور كيتامين

/32/ حبة نوع “XTC”

مغلفات فارغة لتوضيب المخدرات.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وبأنه يوزع المخدرات بغية ترويجها على كل من:

م. ع. (مواليد عام 1994، فلسطيني)

س. ب. (مواليد عام 1985، لبناني).



وبتاريخ 15-01-2025، قامت دورية من المكتب المذكور بتوقيف الأول. كما تم توقيف الثاني بتاريخ 08-02-2025.



وقد اجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.