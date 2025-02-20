الدفاع المدني: إنتشال أشلاء شهيد في بلدة الخيام

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان ان "فرق الإنقاذ تواصل، بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، عمليات البحث والمسح في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي سابقًا، وذلك بناءً على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح.



وفي هذا الإطار، تمكنت الفرق المختصة اليوم الخميس ٢٠ شباط ٢٠٢٥ من انتشال أشلاء شهيد في بلدة الخيام حيث نقلت إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، تمهيدًا لإجراء الفحوص الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوص الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويته.



واكدت عزمها مواصلة أداء واجباتها الإنسانية والوطنية، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، حتى استكمال عمليات البحث عن جميع المفقودين.