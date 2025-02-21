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توقيف شخصين سرقا دراجة آليّة...

أمن وقضاء
2025-02-21 | 04:16
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توقيف شخصين سرقا دراجة آليّة...
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توقيف شخصين سرقا دراجة آليّة...

على أثر اتّصال هاتفي ورد من غرفة عمليّات قيادة منطقة جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي إلى مخفر جبيل، قرابة السّاعة ٢٣:٣٠ من تاريخ 19-2-2025، في شأن توجّه شخص مجهول الهويّة من بيروت نحو الشّمال (على المسلك الشرقي للأوتوستراد)، على متن درّاجة آليّة مسروقة نوع ياماها لون أسود، انطلقت دوريّة وكمنت للمشتبه به على الأوتوستراد وتمكّنت من رصده وتوقيفه على متن الدّرّاجة المذكورة، وتوقيف شخصٍ آخر كان على متن درّاجة ثانيّة ترافقه.

وتبيّن أن الشخصين يُدعيان،  ي. ك. (من مواليد عام ١٩٩٦ لبناني)، و ق. س. (من مواليد عام ١٩٩٣ لبناني).
 
وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وضُبِطَت الدّرّاجتان، بناءً على اشارة القضاء المختص.
 
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

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