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وزير الدفاع إلتقى لاثارو: نحرص على أقصى درجات التعاون ورفض أي إعتداء على عناصر اليونيفيل
أمن وقضاء
2025-02-21 | 09:28
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وزير الدفاع إلتقى لاثارو: نحرص على أقصى درجات التعاون ورفض أي إعتداء على عناصر اليونيفيل
أكد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى حرص لبنان على أقصى درجات التعاون مع اليونيفيل، معربًا عن تقديره لدورها وتضحياتها، مشددًا على رفض أي اعتداء على عناصرها.
وجاء كلام وزير الدفاع جاء خلال لقائه قبل ظهر اليوم في مكتبه في اليرزة رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو مع وفد مرافق هنأه بتوليه مهامه في وزارة الدفاع. وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات لا سيما في الجنوب.
وشدد منسى على التعاون الوثيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني لتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته لا سيما في هذه المرحلة حيث يضطلع الجيش بدور مركزي في الحفاظ على الأمن والإستقرار في وقت يتمادى الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة والمتكررة لهذا القرار وللسيادة اللبنانية.
وأكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.
وعرض وزير الدفاع مع كل من الوزير السابق علي حميه والنائب السابق اسطفان الدويهي التطورات وآخر المستجدات في البلاد.
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