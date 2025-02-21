الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
أفلام
نشرات الأخبار
وثائقيات
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الدفاع إلتقى لاثارو: نحرص على أقصى درجات التعاون ورفض أي إعتداء على عناصر اليونيفيل

أمن وقضاء
2025-02-21 | 09:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الدفاع إلتقى لاثارو: نحرص على أقصى درجات التعاون ورفض أي إعتداء على عناصر اليونيفيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الدفاع إلتقى لاثارو: نحرص على أقصى درجات التعاون ورفض أي إعتداء على عناصر اليونيفيل

أكد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى حرص لبنان على أقصى درجات التعاون مع اليونيفيل، معربًا عن تقديره لدورها وتضحياتها، مشددًا على رفض أي اعتداء على عناصرها.

وجاء كلام وزير الدفاع جاء خلال لقائه قبل ظهر اليوم في مكتبه في اليرزة رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو مع وفد مرافق هنأه بتوليه مهامه في وزارة الدفاع. وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات لا سيما في الجنوب.

وشدد منسى على التعاون الوثيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني لتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته لا سيما في هذه المرحلة حيث يضطلع الجيش بدور مركزي في الحفاظ على الأمن والإستقرار في وقت يتمادى الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة والمتكررة لهذا القرار وللسيادة اللبنانية.

وأكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وعرض وزير الدفاع مع كل من الوزير السابق علي حميه والنائب السابق اسطفان الدويهي التطورات وآخر المستجدات في البلاد.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الدفاع

إلتقى

لاثارو:

درجات

التعاون

إعتداء

عناصر

اليونيفيل

LBCI التالي
توقيف شخصين سرقا دراجة آليّة...
الدمار لاحق أصغر القرى... سردا والوزاني شاهدتان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-01-14

درغام للـLBCI: سنكون متعاونين إلى أقصى درجة ولسنا في وارد التمسك بحقائب معيّنة

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-14

النائب أسعد درغام للـLBCI: سنكون متعاونين إلى أقصى درجة ولسنا في وارد التمسك بحقائب معيّنة

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-10

اليونيفيل: نتطلع إلى مواصلة التعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة لتحقيق السلام الدائم

LBCI
خبر عاجل
2025-02-14

معلومات للـLBCI: أربعة عناصر من اليونيفيل كانوا داخل السيارة التي تعرضت للاعتداء على طريق المطار 3 منهم توجهوا الى المطار والرابع تم نقله الى المستشفى العسكري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:50

القاضي البيطار إستجوب قصابية والكعكي ويستجوب ضابطين من الجيش الإثنين

LBCI
أخبار لبنان
07:15

الأمن العام :تعديل مواعيد الاختبارات الطبية للمرشحين برتبة مأمور متمرن والمقبولين في الاختبارات الرياضية

LBCI
أخبار لبنان
07:09

اجتماع بعبدا بحث في الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة لمواكبة تشييع نصر الله وصفي الدين

LBCI
أمن وقضاء
04:16

توقيف شخصين سرقا دراجة آليّة...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-02-10

انخفاض معدّل الزواج بشكل كبير..والصين تشجّع الشباب على الارتباط والانجاب

LBCI
خبر عاجل
2025-02-19

مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسقوط إصابات

LBCI
آخر الأخبار
04:19

اجتماع أمني برئاسة رئيس الجمهورية بحضور وزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش بالإنابة والمديرين العامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام ونائب المدير العام لأمن الدولة ومدير المخابرات في الجيش في قصر بعبدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

بعد خسائر بمليارات الدولارات... محادثات أميركية روسية تمهد الطريق لعودة الإستثمارات الكبرى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:19

الرئيس عون دعا الجالية اللبنانية في استراليا للمشاركة بمسيرة النهوض

LBCI
أخبار لبنان
06:48

اللجنة العليا لمراسم تشييع نصر الله وصفي الدين: رئاستا الجمهورية والمجلس النيابي أكدتا المشاركة

LBCI
أخبار لبنان
06:44

مفوضة الإتحاد الأوروبي: سيتم تخصيص نصف مليار يورو للبنان اذا التزم بالشروط

LBCI
أخبار لبنان
06:04

سلسلة لقاءات لرئيس الحكومة في السراي...

LBCI
أخبار لبنان
03:49

ناصر: سنشارك في التشييع الأحد... وحزب الله معنيّ في اراحة المشاركين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:31

انفجار ثلاث عبوات في حافلات بوسط إسرائيل والعمل جار على تفكيك اثنتين... وهذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

منتخب السيدات للناشئات ما دون الـ17 سنة يحقق إنجازا مبهرا في السعودية... لبنان بطل بطولة غرب آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

اجواء منتخب لبنان لكرة السلة من البحرين قبل المباراة المنتظرة في تصفيات كأس اسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

بعد ١٦ عامًا من الإقفال... ليبيا تشهد إعادة إفتتاح ملعب بنغازي الدولي وهذه هي الأجواء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
13:33

أين أصبحت موجة الصقيع القطبية التي ينتظرها لبنان؟

LBCI
حال الطقس
00:12

انخفاض ملحوظ بالحرارة...والثلوج على الـ300 متر

LBCI
أخبار لبنان
08:42

سلام أصدر مذكرة إدارية تتعلق بدوام شهر رمضان المبارك

LBCI
أخبار لبنان
06:48

اللجنة العليا لمراسم تشييع نصر الله وصفي الدين: رئاستا الجمهورية والمجلس النيابي أكدتا المشاركة

LBCI
أخبار لبنان
00:18

اليكم الطرق المقطوعة بالثلوج..

LBCI
خبر عاجل
10:44

منتخب لبنان يواجه البحرين ضمن تصفيات كأس آسيا 2025 لكرة السلة… تابعوا المباراة في السادسة مساءً عبر الـLB2 وlbcgroup.tv

LBCI
اقتصاد
02:15

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
17:28

مصطفى فحص: أنا سيء الظن بالايرانيين ولم يعد هناك معارضة شيعية بل هناك قوة ثالثة شيعية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More